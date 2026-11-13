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13.11.2026 07:00:00
Condor plant Terminal-Umzug, Bremen erwägt Terminal-2-Stilllegung, Fraport will Airlines ins Terminal 1 holen
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fraport AG
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11.11.26
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen (finanzen.ch)
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11.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.ch)
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11.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittwochmittag im Minus (finanzen.ch)
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10.11.26
|MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fraport von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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04.11.26
|Fraport-Aktie mit Plus: Trotz Iran-Kriegs auf Kurs (AWP)
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04.11.26
|Fraport verdient unter dem Strich wegen Abschreibungen weniger (Dow Jones)
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03.11.26
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fraport von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
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02.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)
Analysen zu Fraport AG
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|Jefferies & Company Inc.
|11.11.26
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|09.11.26
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|11.11.26
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|04.11.26
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|04.11.26
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|05.11.26
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|06.10.26
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|17.03.26
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|05.11.26
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|05.11.26
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|04.11.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
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Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.