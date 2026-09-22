Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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22.09.2026 07:00:00
Condor bekommt ein Sparpaket, Lufthansa bestellt Boeing 737-Max 10, 777X verzögert sich weiter
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lufthansa AG
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21.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
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21.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
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21.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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18.09.26
|Lufthansa-Aktie kaum bewegt: Boeing-737-MAX-Ausbau und drei Vorstände bleiben länger im Amt (Dow Jones)
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18.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
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18.09.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX steigt zum Start des Freitagshandels (finanzen.ch)
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17.09.26
|Lufthansa verlängert drei Vorstandsverträge (Dow Jones)
Analysen zu Lufthansa AG
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
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Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün -- SMI geht mit Gewinnen in den Feierabend -- DAX letztlich mit Aufschlägen
Die Aktienmärkte in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne. Der heimische Aktienmarkt zeigte am Montag freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls nach oben.