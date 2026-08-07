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07.08.2026 06:37:00
Concordia Financial Group,: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Concordia Financial Group, hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.54 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.490 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 788.8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Concordia Financial Group, einen Umsatz von 749.2 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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