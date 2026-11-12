Concordia Financial Group, mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Concordia Financial Group, hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Concordia Financial Group, hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 38.72 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 24.56 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19.71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 147.83 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 123.49 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch