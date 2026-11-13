Concordia Financial Group, legte Quartalsergebnis vor

Concordia Financial Group, hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.73 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 928.3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Concordia Financial Group, 837.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch