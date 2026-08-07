Concordia Financial Group, gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Concordia Financial Group, lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 28.81 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Concordia Financial Group, 23.68 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 125.69 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Concordia Financial Group, 108.31 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch