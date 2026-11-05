Concord Enviro Systems: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Concord Enviro Systems hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1.99 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Concord Enviro Systems ein EPS von 2.17 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Concord Enviro Systems im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.34 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1.25 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch