Concord Enviro Systems hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Concord Enviro Systems lud am 11.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 8.49 INR gegenüber 1.99 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Concord Enviro Systems 853.5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16.65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.02 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch