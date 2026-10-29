Concord Biotech: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Concord Biotech lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Concord Biotech hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6.65 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6.03 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.09 Milliarden INR – ein Plus von 25.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Concord Biotech 2.47 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch