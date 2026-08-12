Concord Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Concord Acquisition A lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Concord Acquisition A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17.80 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.0 Millionen USD im Vergleich zu 1.2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch