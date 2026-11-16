Concord Acquisition A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Concord Acquisition A lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.06 USD. Im Vorjahresviertel hatte Concord Acquisition A 0.180 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.ch