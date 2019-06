Conclusion de la vente d'Ampleforth sur Tokinex, d'un montant de 5 millions de dollars, en 11 secondes

ROAD TOWN, Îles Vierges britanniques, 14 juin 2019 /PRNewswire/ -- Tokinex , la plateforme d'offre d'échange initiale (IEO) de Bitfinex et Ethfinex, a annoncé aujourd'hui la conclusion de sa première vente en 11 secondes seulement. La vente d'Ampleforth, d'un montant de 5 millions de dollars, représentait 10 % de l'approvisionnement en jetons d'AMPL.

Les participants gagnants ont pu contribuer directement depuis leur portefeuille d'échange et recevront en retour des jetons AMPL dans un délai de quelques jours. Leur vérification étant effectuée avant la vente via le service Blockpass KYC, tous les participants ont une confiance totale dans la sécurité de leurs données nominatives, aucune donnée personnelle n'étant conservée par Ethfinex ou Bitfinex après la vente.

« Nous nous réjouissons de voir la conclusion réussie de notre première vente sur Tokinex en un temps record », a déclaré Jean Louis van der Velde, PDG de Bitfinex et Ethfinex. « La vente d'Ampleforth a suscité une demande incroyablement forte, et nous étions ravis d'offrir au public la possibilité de contribuer. Nous sommes impatients de voir comment le projet Ampleforth évolue et nous annoncerons les listings Bitfinex and Ethfinex en temps utile."

Le Livre blanc d'Ampleforth , coécrit par Manuel Ricon Cruz, chercheur au Hoover Institute, présente le protocole Ampleforth. Le Livre rouge compagnon fournit un contexte plus détaillé pour comprendre les répercussions d'AMPL comme nouveau type de produit synthétique et de théorie économique.

« Nous sommes stupéfaits par l'engouement que nous avons observé autour de cette IEO », a pour sa part déclaré Evan Kuo, PDG d'Ampleforth. « Le succès de cette levée de fonds est un indicateur fort que le marché a besoin d'actifs plus diversifiés, au-delà de ceux qui existent actuellement. Notre collaboration avec l'équipe de Tokinex nous a permis de donner vie à Ampleforth et nous nous réjouissons de tenir la communauté informée sur nos progrès. »

AMPL sera distribué aux détenteurs dans les prochains jours, et l'heure et la date de listage sur Bitfinex et Ethfinex seront annoncées peu de temps après.

À propos de Tokinex

Lancée en mai 2019, Tokinex est la plateforme IEO de Bitfinex et Ethfinex qui permet de participer à des ventes de jetons sélectionnés dans un environnement équitable. Elle donne à quiconque la possibilité de contribuer à des ventes de jetons présélectionnés directement depuis leur portefeuille personnel par le biais de crypto-actifs communs, et ce, sans que leurs données personnelles ou leurs fonds soient conservés par la plateforme d'échange. Tokinex est unique en ce sens où la plateforme n'exige le paiement d'aucun frais de listage initial par les jetons, et les projets qui aboutissent avec succès à la levée de capitaux sont ensuite listés sur les bourses Bitfinex et Ethfinex, dans la mesure autorisée par la loi applicable.

Pour plus d'informations, veuillez contacter partners@ethfinex.com.