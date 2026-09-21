Concierge Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Concierge Technologies hat am 18.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0.08 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.030 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6.9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 4.02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.100 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0.140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 25.31 Millionen USD, gegenüber 30.15 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 16.05 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch