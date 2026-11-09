Concierge Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Concierge Technologies hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Concierge Technologies ein EPS von -0.010 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.4 Millionen USD – ein Plus von 34.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Concierge Technologies 7.0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch