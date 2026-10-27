Concepcion Industrial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Concepcion Industrial präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.30 PHP. Im Vorjahresviertel hatte Concepcion Industrial 0.280 PHP je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.37 Milliarden PHP vermeldet – das entspricht einem Plus von 12.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.88 Milliarden PHP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch