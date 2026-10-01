Concentrix zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Concentrix hat am 29.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 16.24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Concentrix 1.34 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Concentrix 2.45 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1.19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.48 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch