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30.06.2026 05:02:37

Concentrix Corporation Reveals Increase In Q2 Bottom Line

(RTTNews) - Concentrix Corporation (CNXC) reported a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $55.28 million, or $0.86 per share. This compares with $42.09 million, or $0.63 per share, last year.

Excluding items, Concentrix Corporation reported adjusted earnings of $160.19 million or $2.63 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 1.9% to $2.462 billion from $2.417 billion last year.

Concentrix Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $55.28 Mln. vs. $42.09 Mln. last year. -EPS: $0.86 vs. $0.63 last year. -Revenue: $2.462 Bln vs. $2.417 Bln last year.

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Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’793.45 19.28 SJBE8U
Short 15’095.87 13.63 SJXBXU
Short 15’653.37 8.86 S84B7U
SMI-Kurs: 14’223.90 29.06.2026 17:31:25
Long 13’606.22 19.41 SMB1YU
Long 13’297.72 13.69 SJBMDU
Long 12’740.55 8.91 BSUI2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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