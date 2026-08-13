Conart Engineers: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Conart Engineers hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 1.12 INR. Im letzten Jahr hatte Conart Engineers einen Gewinn von 1.14 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35.89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 200.8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 147.8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch