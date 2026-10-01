ConAgra Foods legte Quartalsergebnis vor

ConAgra Foods liess sich am 30.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ConAgra Foods die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

ConAgra Foods hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.340 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1.39 Prozent auf 2.60 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte ConAgra Foods 2.63 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch