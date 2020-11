Comviva remporte quatre prix internationaux pour mobiquity® - la réponse COVID-19

NEW DELHI, 23 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Comviva, le leader mondial de la fourniture de solutions numériques, a remporté les Glotel Awards 2020 , Telecoms World Awards 2020 , CX Asia Excellence Award 2020 et les RemTECH Awards 2020 pour sa mobiquity® - la réponse COVID-19. Comviva a été reconnu comme le gagnant dans la catégorie « Mobile Money Mastery » aux Glotel Awards 2020 ; dans la catégorie « The Innovation Award – Vendor » aux Telecoms World Awards 2020 ; dans la catégorie « CX Vendor Excellence Award » aux CX Asia Excellence Awards 2020 et dans la catégorie « Innovation in a Time of Crisis » aux RemTECH Awards 2020. Tous les prix ont été annoncés lors des cérémonies virtuelles de remise des prix qui se sont tenues récemment.

mobiquity® de Comviva est l'une des plus grandes plates-formes de services financiers numériques au monde, transformant la façon dont les gens épargnent, empruntent, transfèrent et dépensent leur argent. mobiquity® permet à plus de 70 opérateurs de télécommunications, banques et fournisseurs de services financiers dans plus de 50 pays d'offrir des services financiers numériques à 130 millions de consommateurs en répondant à leurs besoins financiers. mobiquity® traite plus de 7 milliards de transactions d'une valeur de 130 milliards de dollars par an.

Pendant la crise COVID-19, les services financiers numériques sont devenus des outils importants dans la lutte contre la pandémie. Qu'il s'agisse de permettre aux consommateurs d'effectuer des paiements hygiéniques sans contact chez les commerçants et d'effectuer des transferts d'argent et des paiements de services publics essentiels à distance depuis leur domicile pendant la période de fermeture, ou de permettre aux gouvernements de transférer rapidement une aide financière aux personnes vulnérables et de collecter des dons pour les opérations de secours, les services financiers numériques sont devenus des systèmes de paiement essentiels à l'ère de la pandémie. Ainsi, Comviva aide les fournisseurs de services financiers numériques à modifier rapidement leurs services et à lancer de nouvelles fonctionnalités pour permettre et encourager l'utilisation des services financiers numériques afin d'atténuer l'impact de la pandémie.

Srinivas Nidugondi, chef de l'exploitation et vice-président exécutif des Digital Financial Solutions (solutions financières numériques) chez Comviva, a déclaré : « Nous sommes heureux d'être reconnus par les prix Glotel Awards, Telecoms World Awards, CX Asia Excellence Awards et The RemTECH Awards pour la réponse de mobiquity® pendant la crise COVID-19. Nous avons vu que les services financiers numériques sont essentiels pour atténuer l'impact de la crise COVID-19 et de la détresse économique. C'est pourquoi, en ces temps sans précédent, nous nous sommes engagés à travailler avec les fournisseurs de services financiers numériques à l'échelle mondiale et à renforcer la lutte collective contre la pandémie. »

« Ces prix valident également notre capacité à innover et à nous montrer rapidement à la hauteur dans des conditions difficiles. Nous sommes ravis que la plate-forme mobiquity® ouvre la voie dans la lutte contre la COVID-19 et aide à améliorer la vie de millions de personnes impactées, » a-t-il ajouté.

La plate-forme mobiquity® fournit des outils intuitifs aux fournisseurs de services financiers numériques pour modifier rapidement le prix des services et les limites de transactions et de solde de portefeuille. Dans de nombreux pays, les fournisseurs de services financiers numériques ont rapidement supprimé les frais de service sur les transactions et augmenté les limites de transactions et de solde de portefeuille pour encourager l'utilisation des services financiers numériques pendant la pandémie. Par conséquent, ces services ont connu une croissance significative de la valeur des transactions et beaucoup d'entre eux ont enregistré leur valeur de transaction mensuelle ou trimestrielle la plus élevée.

Dans certains pays, l'assouplissement des règles relatives à l'embarquement des consommateurs et au KYC (Know Your Customer - connaissance du client) a conduit à l'introduction de l'auto-enregistrement et de l'eKYC, permettant aux personnes de s'abonner à un service de porte-monnaie numérique à distance de leur domicile. Dans l'un des pays d'Afrique du Nord, Comviva a travaillé avec un important fournisseur de services numériques pour introduire le service d'auto-enregistrement en un temps record. Le service a connu un succès instantané et le fournisseur de services numériques a vu un bond de 10 % en deux mois seulement.

Dans des pays comme l'Amérique latine, l'Afrique et le Moyen-Orient, la plate-forme mobiquity® a facilité la distribution directe de subventions d'urgence du gouvernement ou de revenus de solidarité par voie numérique à des milliers de foyers vulnérables touchés par la pandémie et le confinement, les aidant ainsi à survivre en ces temps difficiles.

mobiquity® a également facilité la collecte de dons de secours COVID-19 par le biais de portefeuilles numériques dans certains pays d'Afrique et du Moyen-Orient.

Comviva a aidé un fournisseur de services mobiles opérant dans plusieurs pays africains à lancer un service de « champion de la communauté ». Le service encourageait les consommateurs à utiliser leur portefeuille numérique pour recharger la connexion mobile prépayée de leur famille et de leurs amis et les aider à rester connectés en ces temps difficiles. Les consommateurs ont reçu une prime de temps d'antenne pour ce service communautaire.

mobiquity® a également contribué à la mise en place du service « Agent at Home », qui permet à des agents de services financiers numériques de se rendre au domicile du consommateur et d'effectuer des opérations de dépôt et de retrait sur le dernier kilomètre à l'entrée du domicile.

mobiquity® a également permis de poursuivre les traditions festives pendant la pandémie, bien que sous forme numérique. Comviva a travaillé avec un fournisseur de services financiers numériques au Moyen-Orient pour lancer le service Digital Ediya. Le service permettait aux utilisateurs d'envoyer Ediya (le traditionnel cadeau en argent donné pendant le festival de l'Aïd) par le biais d'un portefeuille numérique.

