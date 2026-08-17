COMTURE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

COMTURE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 16.21 JPY. Im Vorjahresquartal waren 17.91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.55 Milliarden JPY – ein Plus von 6.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem COMTURE 8.96 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch