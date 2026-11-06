COMTURE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

COMTURE gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 28.37 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 26.04 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0.86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.70 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.78 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch