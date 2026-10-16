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16.10.2026 06:37:00
Comtech Telecommunications: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Comtech Telecommunications hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.07.2026 abgelaufen war.
Comtech Telecommunications vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.49 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.390 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Comtech Telecommunications in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 49.20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 66.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 130.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Comtech Telecommunications vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2.310 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6.950 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Comtech Telecommunications 249.61 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 50.03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 499.53 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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