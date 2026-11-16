Comtec Systems: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Comtec Systems hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 410.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1030.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Comtec Systems 305.59 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18.08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 258.81 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch