COMSYS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

COMSYS äusserte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 73.89 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 49.32 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat COMSYS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 139.33 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 128.27 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch