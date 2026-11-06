Comstock Resources legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Comstock Resources hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.400 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Comstock Resources im vergangenen Quartal 344.9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 23.33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Comstock Resources 449.9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch