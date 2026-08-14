ComScore: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

ComScore hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.97 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2.730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 79.3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11.34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89.4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch