ComScore: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ComScore hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4.26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ComScore ein EPS von -0.860 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14.34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 88.9 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 76.2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch