Compx International A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Compx International A stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.59 USD gegenüber 0.440 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 43.6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40.4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch