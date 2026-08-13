Computer Modelling Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Computer Modelling Group äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.02 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.040 CAD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Computer Modelling Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6.04 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 27.8 Millionen CAD im Vergleich zu 29.6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch