Computer Institute of Japan stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Computer Institute of Japan präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Computer Institute of Japan hat ein EPS von 6.89 JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 6.89 JPY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10.46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.49 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 31.96 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 26.10 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 29.42 Milliarden JPY gegenüber 26.90 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch