Computer Institute of Japan informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Computer Institute of Japan hat sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 7.56 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Computer Institute of Japan 7.69 JPY je Aktie eingenommen.

Computer Institute of Japan hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.43 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch