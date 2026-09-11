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11.09.2026 06:37:00
Computer Engineering Consulting: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Computer Engineering Consulting lud am 10.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 41.66 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 35.96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10.77 Prozent auf 18.29 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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