Computer Engineering Consulting hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Computer Engineering Consulting hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 50.99 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 39.54 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17.15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.34 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.79 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch