|
12.06.2026 06:37:00
Computer Engineering Consulting hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Computer Engineering Consulting hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 50.99 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 39.54 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17.15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.34 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.79 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote
Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.Weiterlesen!
SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Friedensabkommen: Börsen in Fernost kräftig im Plus
Die asiatischen Börsen ziehen zum Wochenschluss deutlich an.