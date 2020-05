CompuGroup profitiert von Nachfrage nach Videosprechstunde - Aktie in Grün

Die CompuGroup Medical SE hat im ersten Quartal von der stark gestiegenen Nachfrage nach digitalen Lösungen für das Gesundheitssystem profitiert und ihre Jahresprognose bekräftigt.

Von Januar bis März stieg der Umsatz um 5 Prozent auf 183 Millionen Euro. Organisch, also bereinigt um Konsolidierungseffekte, lag der Zuwachs bei 2 Prozent.

Gefragt waren dem Unternehmen zufolge vor allem Lösungen, die Ärzte, Kliniken und Apotheken in der Covid-19-Pandemie unterstützen, wie beispielsweise Videosprechstunden. Der Aufbau neuer Test- und Diagnosekapazitäten bei Corona-Ambulanzen und in Testzentren habe zusätzlichen Bedarf an medizinischen Informationssystemen und anderen eHealth-Lösungen geschaffen.

Das bereinigte Konzern-EBITDA ging im Auftaktquartal dennoch auf 43,5 Millionen Euro von 49,9 Millionen (pro-forma) zurück. Ohne den Wegfall der Erträge aus TI-Einmalumsätzen des Vorjahres und ohne den Einmalertrag im Vorjahresquartal für eine erfolgswirksame Neubewertung der Erstkonsolidierung von neu erworbenen Gesellschaften wäre im ersten Quartal ein leichter Anstieg des bereinigten EBITDA zu verzeichnen gewesen. Unter dem Strich fiel der Gewinn auf 12,8 von 20,5 Millionen Euro.

Im Gesamtjahr 2020 will das im MDAX und TecDAX gelistete IT-Unternehmen den Umsatz unverändert auf 765 bis 815 Millionen Euro steigern. Im vergangenen Jahr hatte der Hersteller von Anwendungssoftware für Arztpraxen 746 Millionen Euro erlöst. Für das um Sondereffekte bereinigte EBITDA, das CompuGroup in diesem Jahr zur Verbesserung der Transparenz erstmals ausweist, werden weiterhin 195 bis 215 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Aufgrund der Corona-Pandemie stehe die Prognose allerdings unter grösserer Unsicherheit als üblich, gab das Unternehmen zu bedenken.

Die CompuGroup-Aktie legt via XETRA derzeit 1,84 Prozent zu auf 71,95 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)