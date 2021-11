CompuGroup-Aktie beflügelt: CompuGroup Medical bindet CFO Rauch für weitere fünf Jahre

Rauch amtiert seit dem 1. August 2019 als CFO der CompuGroup Medical SE und hat unter anderem die Umwandlung des Unternehmens in eine börsennotierte Kommanditgesellschaft auf Aktien erfolgreich vorangebracht. In seine Amtszeit fielen der Aufstieg des Unternehmens vom SDAX in den MDAX im September 2019 sowie drei der vier grössten Unternehmensakquisitionen in der Unternehmensgeschichte, wie CompuGroup mitteilte.

"Michael Rauch hat eine Schlüsselrolle in unserem Führungsteam inne und einen grossen Beitrag zum Erfolg der CompuGroup Medical in den letzten Jahren geleistet", sagte der Unternehmensgründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats Frank Gotthardt laut der Mitteilung. Das Unternehmen werde in diesem Jahr erstmals die Umsatzschwelle von 1 Milliarde Euro überschreiten und damit gegenüber dem Jahr 2018 einen Umsatzanstieg von mehr als 40 Prozent verzeichnen.

Via XETRA legen CompuGroup-Aktien daraufhin zeitweise um 1,43 Prozent auf 74,60 Euro zu.

FRANKFURT (Dow Jones)