Compugen stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Compugen hat am 18.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.08 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.080 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz wurde auf 2.2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch