Compugen stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Compugen präsentierte am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 106.35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch