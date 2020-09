Compte rendu - Le ministre LeBlanc rencontre le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, pour discuter de la relance économique et du commerce intérieur

WINNIPEG, MB, le 2 sept. 2020 /CNW/ - Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, a rencontré aujourd'hui le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, à Winnipeg pour discuter de leurs priorités communes, notamment les soins de santé et la relance économique, incluant les investissements dans les infrastructures et le commerce intérieur.

Le ministre LeBlanc a souligné la collaboration étroite entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux pendant la pandémie à l'égard de nombreuses mesures de relance économique, notamment le Cadre de relance sécuritaire et le Fonds pour une rentrée scolaire sécuritaire. Le premier ministre Pallister et le ministre LeBlanc ont convenu que les discussions et la collaboration entre tous les ordres de gouvernement doivent se poursuivre afin d'aider les gens et les entreprises à se remettre des répercussions de la COVID-19.

Ils ont également convenu de l'importance du commerce intérieur dans les efforts de relance économique. Évoquant le leadership du premier ministre Pallister à cet égard, le ministre LeBlanc a déclaré que le travail visant à réduire les obstacles et à renforcer le commerce intérieur entre les provinces resterait une priorité du gouvernement fédéral.

Le premier ministre Pallister et le ministre LeBlanc ont convenu que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux continueraient de travailler ensemble sous le signe du leadership et de l'action afin d'assurer la relance économique, tout en protégeant la santé et la sécurité de tous les Canadiens.

Ils se sont entendus pour continuer à collaborer sur leurs priorités communes et se réjouissent à l'idée de poursuivre leurs interactions.

