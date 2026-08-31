Comprehensive Healthcare Systems veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Comprehensive Healthcare Systems lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1.6 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 11.11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch