Comprehensive Healthcare Systems lud am 25.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Comprehensive Healthcare Systems ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2.3 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.6 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch