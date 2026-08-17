Competent Automobiles veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Competent Automobiles veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.17 INR. Im Vorjahresviertel waren 4.36 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Competent Automobiles im vergangenen Quartal 6.57 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47.78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Competent Automobiles 4.45 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch