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24.11.2026 18:27:46
Compass Minerals Stock Jumps 13%
(RTTNews) - Compass Minerals International, Inc. (CMP) shares are up 12.86 percent, gaining $2.61 to $22.94 on Tuesday, despite the company reporting a wider fourth-quarter net loss the previous day compared with the same period last year. Revenue increased during the quarter.
CMP is currently trading at $22.94, up from the previous close of $20.33 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $20.25 and $23.38 during the session, with volume of approximately 335,817 shares, compared with an average volume of 392,653. Its 52-week range is $16.77 to $34.50.
The company reported a net loss of $8.1 million, or $0.19 per share, compared with a loss of $7.2 million, or $0.17 per share, a year earlier. Adjusted net loss was $7.6 million, or $0.18 per share. Revenue increased 10.3 percent to $250.9 million from $227.5 million. For fiscal 2027, Compass Minerals expects revenue of $1.2 billion to $1.28 billion.
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