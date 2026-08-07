Compass Minerals International präsentierte Quartalsergebnisse

Compass Minerals International hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.410 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0.33 Prozent auf 215.3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 214.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch