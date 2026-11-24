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24.11.2026 03:45:58
Compass Minerals International Inc Q4 Loss Widens
(RTTNews) - Compass Minerals International Inc (CMP) announced Loss for its fourth quarter of -$8.1 million
The company's bottom line totaled -$8.1 million, or -$0.19 per share. This compares with -$7.2 million, or -$0.17 per share, last year.
Excluding items, Compass Minerals International Inc reported adjusted earnings of -$7.6 million or -$0.18 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.3% to $250.9 million from $227.5 million last year.
Compass Minerals International Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$8.1 Mln. vs. -$7.2 Mln. last year. -EPS: -$0.19 vs. -$0.17 last year. -Revenue: $250.9 Mln vs. $227.5 Mln last year.
The company expects full year 2027 revenues to be in range of $1.2 billion-$1.28 billion
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