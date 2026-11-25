Compass Minerals International stellte am 23.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.170 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Compass Minerals International im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 250.9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 227.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.410 USD. Im Vorjahr hatte Compass Minerals International -1.910 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1.32 Milliarden USD gegenüber 1.24 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch