Compass A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Compass A hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.070 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Compass A 4.31 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 109.07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch