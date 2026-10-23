Compartamos SAB de CV (spons ADRs) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Compartamos SAB de CV (spons ADRs) hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.050 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Compartamos SAB de CV (spons ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 892.1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 772.9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 15.43 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch