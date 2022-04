COMPANY TALK/Continental produziert wieder in Russland

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental nimmt seine Arbeit in Russland wieder auf. Die Reifenproduktion in Kaluga südwestlich von Moskau ist schon Ende vergangener Woche wieder angelaufen, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtet. Der Konzern begründete dies auf Anfrage der FAZ mit "harten strafrechtlichen Konsequenzen" für Mitarbeiter und Führungskräfte vor Ort, sollten diese den Bedarf im Land nicht bedienen. "Grundlage für diesen Schritt ist die Fürsorgepflicht für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Russland", teilte Conti der Zeitung mit.

Die Continental AG hatte die Arbeit in Kaluga Anfang März eingestellt, ebenso wie das gesamte Im- und Exportgeschäft mit der Russischen Föderation. Jetzt werde an dem Standort "im Bedarfsfall temporär" wieder produziert. Es gehe um eine Menge deutlich unter der früheren Auslastung des Werks. Conti verfolge dort "keinerlei Gewinnerzielungsabsicht", hiess es.

April 19, 2022 11:38 ET (15:38 GMT)