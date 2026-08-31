Compania Sud Americana de Vapores präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Compania Sud Americana de Vapores äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.90 CLP. Im Vorjahresquartal waren -0.380 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch